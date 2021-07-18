Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отправляется с рабочим визитом в США

Как ожидается, она посетит Вашингтон, Нью-Йорк и Калифорнию, где проведет переговоры с высокопоставленными американскими политиками.

Белорусский политолог Артём Шрайбман считает, что одной из целей этой поездки станет возвращение внимания западных СМИ к Белоруссии.

Шрайбман сомневается, что рабочий визит Тихановской изменит ситуацию в Белоруссии в положительную сторону.



Сама Тихановская ранее говорила о необходимости усиления режима санкций в отношении нынешнего руководства Белоруссии.

По официальным данным белорусских властей Светлана Тихановская набрала чуть более 10% голосов в ходе прошлогодних президентских. Победителем был объявлен Александр Лукашенко. Оппозиция считает результаты сфальсифицированными.