Второй из трех детей, сбитых машиной в Москве, скончался в больнице

Ему было 3 года, сообщили в столичном управлении ГИБДД. Там уточнили, что в момент аварии он был на беговеле.

ДТП произошло в пятницу днем на улице Авиаторов. 18-летняя Валерия Башкирова, находясь за рулем иномарки, сбила троих детей, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. Все дети были госпитализированы, прошлой ночью скончался пятилетний мальчик.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Накануне суд заключил Башкирову под домашний арест до 15 сентября. Экспертиза не подтвердила у нее состояние опьянения.