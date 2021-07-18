По меньшей мере два человека получили огнестрельные ранения в результате стрельбы возле стадиона в Вашингтоне

По меньшей мере два человека получили огнестрельные ранения в результате стрельбы возле бейсбольного стадиона в Вашингтоне. Об этом местная полиция сообщает в своем «Твиттере». По ее данным, двое пострадавших, причастных к этому инциденту, обратились за помощью в близлежащую больницу. На месте находятся представители столичного полицейского департамента, они ведут расследование, но, «похоже, угроза не сохраняется».

Как сообщило ранее агентство Рейтер, после сообщения о стрельбе проходивший рядом бейсбольный матч был остановлен. Зрителям предложили покинуть трибуны.