Центр Петербурга перекроют сегодня из за репетиции парада ко Дню военно морского флота

Всю первую половину дня в городе будут разведены мосты.

Это будет самый масштабный парад в честь Дня военно-морского флота — такое обещание дал министр обороны Сергей Шойгу. Более 50 кораблей, столько же самолетов, суда из Индии и Пакистана, подводные лодки — тысячи военнослужащих прибыли в Петербург. Перед парадом традиционно проходят репетиции. С 9 утра до двух часов дня волны Невы будут разрешать боевые корабли. В связи с этим мосты в центре города разведут, а движение по набережным перекроют. Нельзя будет проехать и по части Невского проспекта. Это только первая репетиция, еще одна намечена на четверг, ну а сам парад состоится в воскресенье.

День военно-морского флота в Петербурге отмечают на фоне рекордных показателей по смерти от коронавируса, ежедневно в городе регистрируют более сотни летальных исходов.