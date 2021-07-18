Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури выступит сегодня на внеочередном заседании парламента

Депутаты заслушают отчет о беспорядках, которые произошли 5 июля. Тогда тысячи противников ЛГБТ-сообщества сорвали гей-парад. В результате столкновений пострадало свыше полсотни человек, в основном журналисты. Одним из них оказался телеоператор Александр Лашкарава. После выписки из больницы он скончался. После этого оппозиция стала требовать отставки главы правительства.

Грузинский политолог Гела Васадзе объяснил «Эху Москвы», что власть не смогла обеспечить должную безопасность граждан. Васадзе добавил, что уже сейчас можно предположить все вопросы парламента, а Гомелаури скажет, что полиция предприняла все возможные меры.