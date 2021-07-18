Число жертв разрушительного наводнения на западе Германии превысило 140 человек. Несколько десятков числятся пропавшими без вести. Это следует из последних данных, представленных полицией.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил соболезнования всем пострадавшим в результате стихии: «Я глубоко опечален новостями и фотографиями разрушительных последствий наводнения во многих частях нашей страны. Все места пострадали от этой катастрофы. Это трагедия, что так много людей погибли. Это приводит меня в шок. Многие граждане сочувствуют тем, кто скорбит о своих близких.

В такое время важно проявлять солидарность с теми, кто лишился всего в результате этого наводнения». Штайнмайер отмечал, что только решительно взявшись за борьбу с изменениями климата страны смогут выдерживать экстремальные погодные условия