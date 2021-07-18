В Олимпийской деревне в Токио впервые выявлен коронавирус у спортсменов

Положительные тесты сдали два иностранных олимпийца. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте оргкомитета «Токио 2020». Личные данные инфицированных не приводятся.
2021-07-18T06:31:49+03:00
2021-07-18T06:31:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:31, 18 июля 2021
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