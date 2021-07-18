Папа Римский, который недавно перенёс операцию на кишечнике, проведет воскресную молитву из окна Апостольского дворца

Папа Римский, который недавно перенёс операцию на кишечнике, сегодня проведет воскресную молитву из окна Апостольского дворца в Ватикане.

Понтифик обратится к верующим с традиционной проповедью со своего привычного места. Франциск продолжает восстанавливаться в своей резиденции в Ватикане после операции. Неделю назад он впервые произнёс молитву «Ангел господень» прямо с балкона 11-го этажа больницы в Риме где находился после хирургического вмешательства. На кадрах, показанных по итальянскому телевидению, было видно, что Франциск перемещался по клинике в инвалидной коляске. Он выглядел несколько утомленным, его голос порой звучал слабо, однако понтифик с видимым удовольствием приветствовал собравшихся у здания больницы верующих, сообщает агентство РИА. Папу Римского положили в больницу в начале месяца из-за заболевания кишечника. Его госпитализировали впервые с момента своего избрания в 2013 году. Понтифик – сейчас ему 84 года — как отмечают западные СМИ известен хорошим здоровьем, хотя в молодости ему удалили часть лёгкого.

В пятницу глава Римско-католической церкви помолился о жертвах и пострадавших от разрушительного наводнения на западе Германии. Природная стихия по последним данным унесла жизни больше 140 человек.

