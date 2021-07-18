Дебаты, организованные общественной организацией «Депутатская академия» пройдут сегодня в Кунцевском округе Москвы

Об этом «Эху Москвы» сказала один из организаторов Диана Яковлева. Яковлева добавила, что кандидат от партии «Яблоко» Кирилл Гончаров не сможет поучаствовать в дебатах из-за карантина по коронавирусу.
2021-07-18T06:06:02+03:00
2021-07-18T06:06:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:06, 18 июля 2021
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