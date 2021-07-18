Глава Европейского совета Шарль Мишель отправляется с визитом в Грузию

Его поездка состоится на фоне обострения ситуации в республике, связанной с избиением журналистов на акции противников ЛГБТ-сообщества.

Мишель намерен провести саммит «Ассоциированного трио», который стартует в понедельник. На нем будут обсуждаться вопросы евроинтеграции Молдавии, Украины и Грузии, лидеры трех стран также примут участие в форуме. Однако одной из центральных тем поездки главы Евросовета также станет инцидент с нападением на сотрудников СМИ, произошедший две недели назад в центре Тбилиси. В правящей партии «Грузинская мечта» сообщали, что власти страны проинформируют главу Евросовета обо всех обстоятельствах случившегося.

Мишель уже в третий раз за полгода приедет в Грузию. В апреле ему также приходилось урегулировать кризис, который разразился еще после парламентских выборов осенью прошлого года. Оппозиция и на этот раз требует отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили: на него противники действующей власти возлагают ответственность за насилие в отношении более чем 50 журналистов со стороны противников ЛГБТ-сообщества. Один из пострадавших в столкновениях – телеоператор Александр Лашкарава – был госпитализирован в больницу, а затем выписан из нее, но спустя пару дней скончался. Как утверждают власти – от передозировки наркотиков, но оппозиция и ряд журналистов в это не верят.

Две недели назад в Тбилиси планировался гей-парад, однако его сорвали тысячи противников ЛГБТ-сообщества. Часть из них атаковала журналистов и напала на офис организаторов мероприятия. За последние дни власти Грузии отчитались о задержании 120 радикалов.

