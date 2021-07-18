The Telegraph: Власти Великобритании отказались от массовой вакцинации от коронавируса детей и подростков

Власти Великобритании, по данным зазеты The Telegraph, отказались от массовой вакцинации от коронавируса детей и подростков. Прививать будут только определенные группы. Издание пишет, что Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации призвал подождать, пока не будут получены дополнительные данные о возможных рисках. Инъекции предлагается делать детям в возрасте от 12 до 15 лет, уязвимым перед COVID-19, тем, кто живет со взрослыми из группы риска, и подросткам, которым через три месяца исполнится 18 лет. Их будут прививать вакциной Pfizer/BioNTech, которую для этих целей одобрило британское управление по контролю за оборотом лекарств. Ожидается, что официально об этом решении объявят в понедельник.