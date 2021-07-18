Во Франции 114 тысяч человек, по подсчетам МВД, вышли на демонстрации против введения обязательных ковидных пропусков. Три акции состоялись в Париже. По данным властей, в них приняли участие 18 тысяч человек. Столичной полиции пришлось на несколько часов перекрыть многие центральные улицы. Протестующие скандировали лозунги, пели «Марсельезу» и призывали правительство отказаться от планов введения новых антиковидных ограничений. Аналогичные манифестации прошли в Нанте, Бордо, Ницце, Тулузе и других городах.

12 июля президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о введении обязательной вакцинации медперсонала и других категорий работников в связи с ухудшением эпидемической обстановки. С августа в стране будут требовать санитарные пропуска при посещении баров, ресторанов и торговых центров. В самолеты и поезда дальнего следования разрешат пускать только привитых и получивших отрицательный теста на коронавирус.