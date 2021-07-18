Во Франции 114 тысяч человек, по подсчетам МВД, вышли на демонстрации против введения обязательных ковидных пропусков. Три акции состоялись в Париже. По данным властей, в них приняли участие 18 тысяч человек. Столичной полиции пришлось на несколько часов перекрыть многие центральные улицы. Протестующие скандировали лозунги, пели «Марсельезу» и призывали правительство отказаться от планов введения новых антиковидных ограничений. Аналогичные манифестации прошли в Нанте, Бордо, Ницце, Тулузе и других городах.
12 июля президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о введении обязательной вакцинации медперсонала и других категорий работников в связи с ухудшением эпидемической обстановки. С августа в стране будут требовать санитарные пропуска при посещении баров, ресторанов и торговых центров. В самолеты и поезда дальнего следования разрешат пускать только привитых и получивших отрицательный теста на коронавирус.
Во Франции 114 тысяч человек, по подсчетам МВД, вышли на демонстрации против введения обязательных ковидных пропусков
Во Франции 114 тысяч человек, по подсчетам МВД, вышли на демонстрации против введения обязательных ковидных пропусков. Три акции состоялись в Париже. По данным властей, в них приняли участие 18 тысяч человек. Столичной полиции пришлось на несколько часов перекрыть многие центральные улицы. Протестующие скандировали лозунги, пели «Марсельезу» и призывали правительство отказаться от планов введения новых антиковидных ограничений. Аналогичные манифестации прошли в Нанте, Бордо, Ницце, Тулузе и других городах.