МВД прорабатывает вопрос о внедрении экспресс-тестов для выявления пьяных водителей. Об этом сказали ТАСС в пресс-центре министерства. Там отметили, что применение подобных средств позволит минимизировать временные затраты при общении водителей с сотрудниками полиции, исключить их субъективизм, предотвратить конфликтные ситуации.