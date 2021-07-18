МВД прорабатывает вопрос о внедрении экспресс-тестов для выявления пьяных водителей. Об этом сказали ТАСС в пресс-центре министерства. Там отметили, что применение подобных средств позволит минимизировать временные затраты при общении водителей с сотрудниками полиции, исключить их субъективизм, предотвратить конфликтные ситуации.
2021-07-18T05:08:53+03:00
2021-07-18T05:08:53+03:00
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05:08, 18 июля 2021
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