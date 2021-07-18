В Самаре в больнице ФСИН нашли мертвым обвиняемого в убийстве вдовы замглавы местного филиала Россельхозбанка

В Самаре в больнице ФСИН нашли мертвым обвиняемого в убийстве вдовы отравленного в 2012 году замглавы местного филиала Россельхозбанка Екатерины Пузиковой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК. Во ФСИН утверждают, что криминального состава происшествия не выявлено. По предварительной версии, подследственный совершил суицид.

В начале июля Пузикову нашли мертвой с несколькими ножевыми ранениями. Виновным признали президента самарской Федерации профессионального кикбоксинга Алексея Ряскова. За день до ее смерти он опубликовал видео, в котором утверждал, что в 2017 году помог ей уйти от ответственности за убийство мужа с помощью взятки в 15 миллионов рублей. В суде он признался в убийстве Пузиковой. Ее саму ранее суд оправдал.