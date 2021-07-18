Аномальная жара сегодня еще сохраняется в Москве. «Оранжевый» уровень погодной опасности вновь продлен, сообщается на сайте Гидрометцентра. Это означает, что погода потенциально опасна, есть вероятность стихийных бедствий и ущерба. Он действует в Москве с 7 июля. По прогнозу, в понедельник прохождение холодного атмосферного фронта через Московский регион будет сопровождаться дождями, местами сильными, грозами и порывистым ветром. Жара отступит, и к середине недели дневная температура составит 20-25 градусов, говорят синоптики.
2021-07-18T04:15:42+03:00
2021-07-18T04:15:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:15, 18 июля 2021
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