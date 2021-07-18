Железнодорожное сообщение приостановлено на участке Дрезден — Прага из-за наводнения. Поезда не будут ходить предварительно до второй половины дня воскресенья, сообщается на сайте концерна Deutsche Bahn. Ранее власти Саксонской Швейцарии объявили об остановке железнодорожного сообщения между Бад-Шандау с немецкой стороны и Дечином в Чешской Республике. Решение принято в связи с наводнениями и оползнями в регионе.
2021-07-18T04:14:56+03:00
2021-07-18T04:14:56+03:00
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04:14, 18 июля 2021
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