Железнодорожное сообщение приостановлено на участке Дрезден — Прага из-за наводнения. Поезда не будут ходить предварительно до второй половины дня воскресенья, сообщается на сайте концерна Deutsche Bahn. Ранее власти Саксонской Швейцарии объявили об остановке железнодорожного сообщения между Бад-Шандау с немецкой стороны и Дечином в Чешской Республике. Решение принято в связи с наводнениями и оползнями в регионе.