Еще несколько возможных мест утечки воздуха определены в российском модуле «Звезда» на МКС

Еще несколько возможных мест утечки воздуха определены в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции. Три из них экипаж заделал накладками или герметиком. Но пока это не полностью уменьшило темп утечки, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя НАСА. Отмечается, что в настоящее время это не несет рисков для безопасности экипажа.