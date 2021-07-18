Вдова убитого президента Гаити Жовенеля Моиса вернулась на родину после лечения в США. Мартин Моис встретил в аэропорту премьер-министр страны Клод Жозеф. На женщине был надет бронежелет, передают местные информагентства. Как ожидается, 23 июля она примет участие в похоронах супруга.

Президента Гаити убили 7 июля. Злоумышленники ворвались в его дом и открыли огонь. По версии властей, перед убийством Моиса пытали. Ранение получила и супруга президента. В тот же день ее вывезли в США. Во Флориде ей провели операцию на руке.