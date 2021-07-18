В Саксонскую Швейцарию на границе Германии и Чехии пришло наводнение. Причиной стали экстремальные ливни. Отдельные населенные пункты отрезаны, железнодорожное сообщение прервано, передает агентство DPA со ссылкой на местные власти. Они оценивают ситуацию как «напряженную, но управляемую». Население призывают покинуть подвалы, подземные гаражи и

переходы, избегать выхода на улицу. В остальных частях Саксонии также вынесены предупреждения о непогоде. Напомню, жертвами мощного наводнения в Германии уже стали свыше 140 человек.