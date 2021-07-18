Facebook раскритиковал слова Джо Байдена о содействии соцсетей распространению дезинформации о коронавирусе и вакцинах

Facebook раскритиковал слова президента США Джо Байдена о содействии соцсетей распространению дезинформации о коронавирусе и вакцинах. Эти заявления противоречат фактам, говорится на сайте американской компании, владеющей одноименной соцсетью. Как свидетельствует приведенная в документе статистика, с января число пользователей, которые положительно относятся к вакцинации, «выросло на 10-15 процентных пунктов» и составляет сейчас 85%. «Президент Байден ставил цель достичь отметки 70% вакцинированных американцев к 4 июля. Facebook не виновата в том, что эта цель не была достигнута», — заключили в компании.