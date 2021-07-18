Во Франции прошли акции против обязательной вакцинации. В них приняли участие 114 тысяч человек, передает газета Le Monde со ссылкой на данные МВД. Так, на митинги в Париже вышли по меньшей мере 18 тысяч. Они обвинили президента страны Эммануэля Макрона в злоупотреблении властью и государственном перевороте. Среди организаторов были так называемые «желтые жилеты», получившие известность в 2018 году, когда протестующие требовали изменений в налоговой, экономической и финансовой политике.

В Марселе на митинги вышли около 4 тысяч человек, в Ницце — более 1,5 тыс. В Жиронде, на юго-западе Франции, где местные власти ввели запрет на митинги — примерно 1200. Там протестующие блокировали движение трамваев и автотранспорта.