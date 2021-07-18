Число пострадавших на месте столкновения грузовых поездов в Приамурье выросло до трех. Спасатели извлекли тела двух погибших из обломков, ведутся поиски еще двух человек, сообщает региональный центр гражданской защиты и пожарной безопасности. Как сообщалось, лобовое столкновение двух грузовых поездов произошло накануне на участке железной дороги Улак — Эльга. Причиной случившегося мог стать сердечный приступ машиниста, отметил собственник угольного разреза. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований в области транспортной безопасности.
2021-07-18T03:07:52+03:00
2021-07-18T03:07:52+03:00
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03:07, 18 июля 2021
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