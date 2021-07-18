Главный приз Каннского кинофестиваля второй раз в истории получила женщина. «Золотую пальмовую ветвь» вручили фильму «Титан» французского режиссера Джулии Дюкурно. В 1993 году награда досталась Джейн Кэмпион за ленту «Пианино. Картина российского режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», которая участвовала в нынешнем конкурсе, призов не получила.
2021-07-18T02:11:14+03:00
2021-07-18T02:11:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:11, 18 июля 2021
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