Рейс российской авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Лиссабон экстренно развернули на полпути в небе над Польшей. Об этом сообщается на сайте Flightradar. Самолет вернули в аэропорт вылета. Предварительно, причиной стала забастовка работников наземных служб, которые недовольны условиями оплаты труда. Сейчас работа воздушной гавани парализована. Предполагается, что стачка продлится две недели. К этому часу в аэропорту Лиссабона отменено уже около 200 рейсов, и до окончания акции эта цифра продолжит расти.