В Крыму ужесточили коронавирусные ограничения для детских лагерей отдыха. С 1 августа они будут переведены в закрытый режим работы, сообщается на сайте правительства республики. Сотрудникам организаций, в которых менее 95 процентов персонала привиты двумя компонентами вакцины от COVID-19, запретят проживать за их пределами. Кроме того, учреждения стационарного социального обслуживания, в которых вакцинировано менее 95 процентов персонала, переведут в режим полной изоляции. Также в республике на месяц приостановлена диспансеризация населения.

Ранее было объявлено, что теперь туристам для заселения в Севастопольские отели необходимо иметь при себе сертификат вакцинации или справку о наличии в организме антител сроком не менее 30 дней. Раньше у туристов требовали ПЦР-тест. Власти заверили, что уже приехавшие отдыхающие выселяться не будут.