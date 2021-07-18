Экс-глава агентства правительственной связи при президенте Александр Старовойтов скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщается на сайте правительства. Соболезнование в связи с кончиной генерала выразил премьер Михаил Мишустин. Старовойтов возглавлял органы, обеспечивающие безопасность правительственной связи при Михаиле Горбачеве и Борисе Ельцине. При нем прошла цифровизация и автоматизация этой сферы.
2021-07-18T02:07:55+03:00
2021-07-18T02:07:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:07, 18 июля 2021
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