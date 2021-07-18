Замначальника Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы Александр Скрипкин арестован на два месяца. Его обвиняют в мошенничестве, организованном группой либо в особо крупном размере, сообщает в Telegram пресс-служба московских судов. Скрипкина задержали накануне. Ему вменяют хищение 85 миллионов рублей при исполнении госконтракта. Статья предполагает до 10 лет лишения свободы.