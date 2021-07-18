Замначальника Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы Александр Скрипкин арестован на два месяца. Его обвиняют в мошенничестве, организованном группой либо в особо крупном размере, сообщает в Telegram пресс-служба московских судов. Скрипкина задержали накануне. Ему вменяют хищение 85 миллионов рублей при исполнении госконтракта. Статья предполагает до 10 лет лишения свободы.
2021-07-18T02:06:26+03:00
2021-07-18T02:06:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 18 июля 2021
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