Режим чрезвычайной ситуации объявлен на юго-востоке Баварии из-за наводнения и оползней, вызванных сильными дождями, сообщило агентство DPA со ссылкой на спасательные службы. Особо сложная ситуация сложилась в двух общинах. Там подтоплены дома. Жителям рекомендовано покинуть нижние этажи зданий и не выходить на улицы. По оценкам экспертов, этой ночью уровень воды в реках может резко подняться. Причем местами он уже выше на 1,5 метра, чем прогнозировалось. На этой неделе ливни, которые шли с понедельника на западе и юго-западе Германии, привели к сильному наводнению. Из берегов вышли притоки Рейна и ряд небольших рек. От последствий разгула стихии погибли более 140 человек.
2021-07-18T01:11:28+03:00
2021-07-18T01:11:49+03:00
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01:11, 18 июля 2021
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