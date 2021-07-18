Режим чрезвычайной ситуации объявлен на юго-востоке Баварии из-за наводнения и оползней, вызванных сильными дождями, сообщило агентство DPA со ссылкой на спасательные службы. Особо сложная ситуация сложилась в двух общинах. Там подтоплены дома. Жителям рекомендовано покинуть нижние этажи зданий и не выходить на улицы. По оценкам экспертов, этой ночью уровень воды в реках может резко подняться. Причем местами он уже выше на 1,5 метра, чем прогнозировалось. На этой неделе ливни, которые шли с понедельника на западе и юго-западе Германии, привели к сильному наводнению. Из берегов вышли притоки Рейна и ряд небольших рек. От последствий разгула стихии погибли более 140 человек.