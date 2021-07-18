Вдова убитого президента Гаити Жовенеля Моиза вернулась на родину. Об этом сообщил новостной портал «Аити-24». По его информации, Мартин Моиз встречал в аэропорту премьер-министр карибской республики Клод Жозеф. На опубликованных фотографиях видно, что на женщину надет бронежилет, ее рука перевязана.
Глава Гаити был убит в результате нападения на его резиденцию 7 июля. Огнестрельные ранения также получила его супруга. Ее эвакуировали в больницу в США. Были задержаны 23 подозреваемых, в основном колумбийцев. Также арестованы двое американцев гаитянского происхождения.
Вдова убитого президента Гаити Жовенеля Моиза вернулась на родину
Вдова убитого президента Гаити Жовенеля Моиза вернулась на родину. Об этом сообщил новостной портал «Аити-24». По его информации, Мартин Моиз встречал в аэропорту премьер-министр карибской республики Клод Жозеф. На опубликованных фотографиях видно, что на женщину надет бронежилет, ее рука перевязана.