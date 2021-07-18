Вдова убитого президента Гаити Жовенеля Моиза вернулась на родину. Об этом сообщил новостной портал «Аити-24». По его информации, Мартин Моиз встречал в аэропорту премьер-министр карибской республики Клод Жозеф. На опубликованных фотографиях видно, что на женщину надет бронежилет, ее рука перевязана.

Глава Гаити был убит в результате нападения на его резиденцию 7 июля. Огнестрельные ранения также получила его супруга. Ее эвакуировали в больницу в США. Были задержаны 23 подозреваемых, в основном колумбийцев. Также арестованы двое американцев гаитянского происхождения.