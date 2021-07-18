Госкорпорация «Ростех» опубликовала в своих соцсетях фрагмент изображения нового российского истребителя. В его прицеле отражается корабль, похожий на британский эсминец «Дефендер», недавно прошедший у берегов Крыма, отмечает ТАСС. Картинку сопровождает надпись на английском «See you», которую можно перевести как «Увидимся» или «Вижу тебя». Изображенная деталь, напоминающая оптико-электронную прицельную систему, дает понять, что самолет сможет уничтожать наземные и морские цели, пояснил источник агентства в оборонно-промышленном комплексе. «Ростех» официально представит новый истребитель 20 июля, в первый день международного авиасалона МАКС в Жуковском.