Госкорпорация «Ростех» опубликовала в своих соцсетях фрагмент изображения нового российского истребителя. В его прицеле отражается корабль, похожий на британский эсминец «Дефендер», недавно прошедший у берегов Крыма, отмечает ТАСС. Картинку сопровождает надпись на английском «See you», которую можно перевести как «Увидимся» или «Вижу тебя». Изображенная деталь, напоминающая оптико-электронную прицельную систему, дает понять, что самолет сможет уничтожать наземные и морские цели, пояснил источник агентства в оборонно-промышленном комплексе. «Ростех» официально представит новый истребитель 20 июля, в первый день международного авиасалона МАКС в Жуковском.
2021-07-18T01:09:31+03:00
2021-07-18T01:09:31+03:00
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01:09, 18 июля 2021
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