В Абхазии объявлен план-перехват из-за убийства двух человек в перестрелке в Сухуме. По приказу главы МВД личный состав поднят по тревоге, сообщается на сайте ведомства.

Перестрелка произошла минувшим вечером в «Новом районе» абхазской столицы. В больницу доставили троих пострадавших. Двое — умерли. Третий находится в реанимации. На место выехала следственная группа и криминалисты. Милиция ищет подозреваемых. «Sputnik.Абхазия» со ссылкой на очевидицу сообщает, что один из раненных был случайным прохожим.

Источник интернет-издания «Газета.ру» уточнил, что стрельба была связана с убийством племянника первого президента Абхазии Кемала Ардзинбы, которое произошло 18 мая.