Никулинский суд отправил под домашний арест 18-летнюю Валерию Башкирову, сбившую на машине детей в Москве. Ей предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения. Экспертиза не выявила алкоголя у нее в крови. Адвокат девушки назвал произошедшее несчастным случаем. ДТП произошло в четверг на улице Авиаторов. Башкирова сбила двух взрослых с тремя детьми, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Прошлой ночью ГИБДД сообщила о смерти одного из трех пострадавших детей. Накануне вечером, уже после заседания по мере пресечения, стало известно о смерти второго ребенка. Прокуратура Москвы взяла под контроль расследование дела.
2021-07-18T01:07:02+03:00
2021-07-18T01:07:02+03:00
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01:07, 18 июля 2021
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