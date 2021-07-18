Никулинский суд отправил под домашний арест 18-летнюю Валерию Башкирову, сбившую на машине детей в Москве. Ей предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения. Экспертиза не выявила алкоголя у нее в крови. Адвокат девушки назвал произошедшее несчастным случаем. ДТП произошло в четверг на улице Авиаторов. Башкирова сбила двух взрослых с тремя детьми, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Прошлой ночью ГИБДД сообщила о смерти одного из трех пострадавших детей. Накануне вечером, уже после заседания по мере пресечения, стало известно о смерти второго ребенка. Прокуратура Москвы взяла под контроль расследование дела.