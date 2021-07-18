Канцлер ФРГ Ангела Меркель сегодня, как ожидается, посетит пострадавший от наводнения регион Германии

Ангела Меркель, по информации немецкой прессы, приедет в коммуну Шульд, где потоки воды буквально смыли дома, много погибших и пропавших без вести. Ранее канцлер пообещала, что все пострадавшие от наводнения получат помощь. Пока немецкие власти затрудняются с оценкой ущерба, но разрушения чрезвычайно масштабны. Основной удар стихии пришелся на западные регионы Германии — федеральные земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия, где реки, в том числе Рейн, выходят из берегов и затапливают улицы. Нарушено транспортное сообщение — к некоторым населенным пунктам нельзя подъехать из-за размытых дорог и разрушенных мостов, где-то нет электричества и телефонной связи, жителей нескольких районов эвакуировали. Более 130 человек погибли, но число жертв будет только расти. Сотни людей числятся без вести пропавшими. Спасательные операции продолжаются. К ликвидации последствий наводнения привлечена армия.

Разрушительные наводнения произошли не только в Германии, но и в Бельгии и Нидерландах.