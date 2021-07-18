Министр внутренних дел Грузии сегодня ответит на вопросы депутатов парламента о недавних беспорядках в Тбилиси

В ходе них был избит, а позже умер оператор одного из местных телеканалов.

Парламентарии выслушают отчёт главы МВД Грузии Вахтанга Гомелаури о событиях 5 июля. Тогда несколько сотен человек, выступая против акции секс-меньшинств в Тбилиси, устроили погром офисов неправительственных организаций и напали на журналистов. По официальным данным в тот день пострадали 55 человек, почти все сотрудники СМИ. Среди них был оператор Александр Лашкарава. Он получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, несколько дней провел в больнице, где перенёс операцию. Спустя почти неделю после жестокого избиения Лашкарава умер у себя дома. После того об этом стало известно на улицы грузинской столицы вышли тысячи человек. Они потребовали отставки премьера и правительства страны. В МВД утверждают, что причиной смерти Лашкаравы стала передозировка наркотиками. Его коллеги в эту версию не верят.

Премьер Грузии в свою очередь назвал события этого месяца в стране очередной неудачной попыткой заговора против государства. За этим по мнению Ираклия Гарибашвили, стоят антиправительственные и антицерковные силы.