Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская начала рабочий визит в США

Как ожидается, она проведет переговоры с высокопоставленными американскими политиками.

На данный момент предполагается, что визит Тихановской в США продлится пять дней. За это время, по сведениям источника агентства ТАСС, бывший кандидат в президенты Белоруссии встретится с членами Конгресса и послами иностранных государств в Штатах, также главой американской дипмиссии в Минске. Собеседник агентства AFP, в свою очередь, утверждает, что Тихановская проведет переговоры и с представителями Белого дома. Впрочем, конкретные политики не называются. Не ясно пока и то, встретится ли лидер белорусской оппозиции с президентом США Джо Байденом.

Между тем, основная тема визита уже обозначена: поиск путей преодоления кризиса в Белоруссии и помощи ее жителям – так говорилось в телеграм-канале Тихановской. Полтора месяца назад она, к слову, уже выступала по видеосвязи в Конгрессе: там она призывала ввести санкции против ведущих белорусских предприятий. Это, по ее мнению, могло бы способствовать передаче власти в Белоруссии.

Светлана Тихановская в прошлом году участвовала в президентских выборах в Белоруссии и по официальным данным набрала чуть более 10% голосов. Победителем же был объявлен нынешний правитель республики Александр Лукашенко. Однако оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными.