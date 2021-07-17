Более 800 человек могли умереть из-за аномальной жары в канадской провинции Британская Колумбия

Об этом сообщил телеканал Си-ти-ви со ссылкой на судебно-медицинскую службу региона, где с 25 июня по 1 июля столбики термометров поднимались выше 40 градусов Цельсия. Пик смертности пришелся на 29 июня, когда умерли 300 человек. В тот день температура превысила 49 градусов. Из-за начавшихся лесных пожаров почти полностью сгорел город Литтон.