Более 800 человек могли умереть из-за аномальной жары в канадской провинции Британская Колумбия

Об этом сообщил телеканал Си-ти-ви со ссылкой на судебно-медицинскую службу региона, где с 25 июня по 1 июля столбики термометров поднимались выше 40 градусов Цельсия. Пик смертности пришелся на 29 июня, когда умерли 300 человек. В тот день температура превысила 49 градусов. Из-за начавшихся лесных пожаров почти полностью сгорел город Литтон.
2021-07-17T23:06:52+03:00
2021-07-17T23:06:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:06, 17 июля 2021
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