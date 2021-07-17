Митрополит Волоколамский Иларион не будет подавать с суд в связи с блокировкой его аккаунта в Instagram

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Русской православной церкви митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) не будет подавать с суд в связи с блокировкой его аккаунта в Instagram, но будет решать эту проблему в рамках правил соцсети, пока это возможно. Владыка уточнил, что у его аккаунта в Instagram до блокировки было 52 тысячи подписчиков.