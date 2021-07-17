Глава ЦИК подтвердила, что бывший директор «Открытой России» Пивоваров зарегистрирован кандидатом от «Яблока»

Глава ЦИК Элла Памфилова подтвердила, что бывший директор «Открытой России» имеет право участвовать в выборах в ГД и зарегистрирован кандидатом от партии «Яблоко». Андрей Пивоваров находится в СИЗО Краснодара. Он арестован по уголовному делу о «нежелательной организации» из-за репоста в ФБ. Глава предвыборного штаба политика Татьяна Усманова уточнила «Открытым медиа», что пока пройден только первый этап регистрации — выдвижение и подача документов в ЦИК. Теперь будет проверяться достоверность данных, результаты станут известны в течение десяти дней.