«Золотой пальмовой ветви» на Каннском фестивале удостоена Джулия Дюкорно за фильм «Титан»

37-летняя Дюкорно стала второй женщиной в истории фестиваля, получившей его высшую награду за свой фильм. Церемония награждения не обошлась без инцидента. В самом ее начале глава жюри Спайк Ли по ошибке назвал победившую картину, нарушив весь сценарий и хронологию церемонии. Однако заявление Спайка Ли не было подтверждено и официальное объявление фильма-победителя последовало, как и положено, только в конце церемонии.
2021-07-17T23:02:07+03:00
2021-07-17T23:02:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:02, 17 июля 2021
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