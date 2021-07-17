«Золотой пальмовой ветви» на Каннском фестивале удостоена Джулия Дюкорно за фильм «Титан»

37-летняя Дюкорно стала второй женщиной в истории фестиваля, получившей его высшую награду за свой фильм. Церемония награждения не обошлась без инцидента. В самом ее начале глава жюри Спайк Ли по ошибке назвал победившую картину, нарушив весь сценарий и хронологию церемонии. Однако заявление Спайка Ли не было подтверждено и официальное объявление фильма-победителя последовало, как и положено, только в конце церемонии.