Еще один ребенок, сбитый 18-летней девушкой в районе Солнцево в пятницу, скончался в больнице

Об этом сообщается в телеграм-канале столичной госавтоинспекции. 16 июля автомобиль «Мазда» под управлением Валерии Башкировой сбил на улице Авиаторов троих детей на нерегулируем пешеходном переходе. Всех троих госпитализировали, но один из них скончался в больнице. Ранее сегодня суд отправил девушку-водителя под домашний арест. Состояние опьянения у нее экспертиза не подтвердила.
2021-07-17T23:01:23+03:00
2021-07-17T23:01:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:01, 17 июля 2021
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