Еще один ребенок, сбитый 18-летней девушкой в районе Солнцево в пятницу, скончался в больнице

Об этом сообщается в телеграм-канале столичной госавтоинспекции. 16 июля автомобиль «Мазда» под управлением Валерии Башкировой сбил на улице Авиаторов троих детей на нерегулируем пешеходном переходе. Всех троих госпитализировали, но один из них скончался в больнице. Ранее сегодня суд отправил девушку-водителя под домашний арест. Состояние опьянения у нее экспертиза не подтвердила.