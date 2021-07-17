Картина «Титан» француженки Джулии Дюкорно получила главную награду Каннского фестиваля — «Золотую пальмовую ветвь»

Гран-при Каннского кинофестиваля удостоен финский режиссер Юхо Куосманен за фильм «Купе №6», снятый при поддержке Минкультуры России. Второй гран-при достался иранскому режиссеру Асгару Фархади за фильм «Герой». Почетная «Золотая пальмовая ветвь» 74-го Каннского кинофестиваля вручена итальянскому режиссеру Марко Беллоккьо. Этой награды он удостоен по решению оргкомитета смотра. Награду Беллоккьо получил из рук итальянского режиссера Паоло Соррентино на церемонии закрытия кинофестиваля во дворце «Люмьер». Приз жюри Каннского кинофестиваля получил израильский режиссер Надав Лапид за фильм «Колено Адама». Лучшим актером признан американец Калеб Лэндри Джонс за работу в картине «Нитрам», норвежская актриса Ренате Рейнсве получила приз за лучшую женскую роль. Лучшим режиссером Каннского кинофестиваля признан француз Леос Каракс за фильм «Аннет».В основной программе Каннского кинофестиваль участвовали 24 картины, в том числе фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе». Жюри возглавлял американский режиссер и актер Спайк Ли.