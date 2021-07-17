Футболисты «Зенита» стали шестикратным обладателем Суперкубка, победив в первом матче нового сезона московский «Локомотив». Матч проходил в Калининграде и, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку собрал на трибунах 15 тысяч болельщиков. «Зенит» подтвердил статус Чемпиона, впервые в истории одержав крупную победу. Мячи, влетевшие в ворота «Локомотива» были сродни детскому мату в шахматах. Кузяев открыл счет, перехватив неаккуратный поперечный пас, Азмун – автор второго гола обвел вратаря Гильерме и просто вошел с мячом в ворота, что в футболе бывает довольно редко, а Ерохин отличился после чудовищной ошибки голкипера «Локомотива», который не смог чисто обработать мяч. После победы игроки «Зенита» надели заранее заготовленные золотые майки, чтобы отпраздновать первый успех нового сезона.

Чемпионат России по футболу начнется 24 июля.