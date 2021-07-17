Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл первый в истории «Формулы-1» спринт

Заезд прошел в рамках квалификации на гран-при Великобритании на трассе «Сильверстоун». Второй результат показал британец Льюис Хэмилтон, выступающий за Mercedes, третьим стал его партнер по команде Валтери Боттас. Российский пилот команды Haas Никита Мазепин финишировал 19-м. Сама гонка состоится завтра.
2021-07-17T21:09:36+03:00
2021-07-17T21:09:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:09, 17 июля 2021
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