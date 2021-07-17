Грузинские оппозиционеры и журналисты на митинге в Тбилиси вновь потребовали отставки премьера

Около 300 человек , как передает «Интерфакс», собрались перед зданием парламента. Они считают Ираклия Гарибашвили ответственным за избиение журналистов 5 июля на акции противников проведения в Тбилиси марша ЛГБТ-сообщества. Организаторы сегодняшнего митинга пообещали, что завтра, когда министр внутренних дел Грузии будет выступать в парламенте, его встретят «коридором позора».
2021-07-17T21:08:19+03:00
2021-07-17T21:08:19+03:00
https://echo.msk.ru/news/2872808-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:08, 17 июля 2021
Загрузка комментариев...