КС Армении отклонил иски четырех политических сил, требовавших аннулировать результаты досрочных парламентских выборов

Как заявил глава КС Арман Диланян, решение ЦИК о подведении итогов голосования 20 июня оставлено в силе. Признать выборы недействительными требовали блоки «Армения» и «Честь имею» экс-президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, а также партии «Армянская родина» и «Пробуждение».