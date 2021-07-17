КС Армении отклонил иски четырех политических сил, требовавших аннулировать результаты досрочных парламентских выборов

Как заявил глава КС Арман Диланян, решение ЦИК о подведении итогов голосования 20 июня оставлено в силе. Признать выборы недействительными требовали блоки «Армения» и «Честь имею» экс-президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, а также партии «Армянская родина» и «Пробуждение».
2021-07-17T22:06:00+03:00
2021-07-17T22:06:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:06, 17 июля 2021
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