Пентагон не стал комментировать ТАСС предложение России использовать возможности своих баз в Киргизии и Таджикистане

Пентагон не стал комментировать ТАСС сообщения о том, что Россия предложила использовать возможности своих баз в Киргизии и Таджикистане в свете сотрудничества по Афганистану и вывода американского контингента из этой страны. Ранее издание «Коммерсант» со ссылкой на источники утверждало, что такая инициатива прозвучала на российско-американском саммите в Женеве 16 июня. На сегодняшний день движение «Талибан», запрещенное в РФ, по заявлению его представителей, сумело установить контроль на 85% территории республики, включая районы вдоль границы с пятью странами — Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.