Представитель Южной Кореи в МОК сдал положительный тест на коронавирус после прибытия на Олимпийские игры в Токио

У себя в Instagram 38-летний олимпийский чемпион по настольному теннису Ю Сын Мин пишет, что заболевание у него протекает бессимптомно, вероятно, благодаря вакцинации. С понедельника в Токио введен четвертый по счету режим чрезвычайной ситуации. Он будет действовать в течение всей Олимпиады. Решение было вызвано устойчивым ростом заболеваний COVID-19 в Токио в последние три недели.