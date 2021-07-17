Представитель Южной Кореи в МОК сдал положительный тест на коронавирус после прибытия на Олимпийские игры в Токио

У себя в Instagram 38-летний олимпийский чемпион по настольному теннису Ю Сын Мин пишет, что заболевание у него протекает бессимптомно, вероятно, благодаря вакцинации. С понедельника в Токио введен четвертый по счету режим чрезвычайной ситуации. Он будет действовать в течение всей Олимпиады. Решение было вызвано устойчивым ростом заболеваний COVID-19 в Токио в последние три недели.
2021-07-17T20:38:39+03:00
2021-07-17T20:38:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:38, 17 июля 2021
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