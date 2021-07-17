Кубинская вакцина от коронавируса Abdala показала эффективность в 100% во время третьей фазы испытаний

Об этом сообщает расзработчик препарата — Национальный Центр генной инженерии и биотехнологии. В испытаниях участвовали более миллиона человек. Ранее препарат получил разрешение на экстренное использование от регулятора страны. Всего кубинские ученые разработали четыре вакцины против коронавируса.