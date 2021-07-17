Франция будет требовать ПЦР-тесты у въезжающих из ряда стран Европы, если они не полностью вакцинированы

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на премьера Жана Кастекса, прибывающие из Великобритании, Испании, Португалии, Кипра, Греции и Нидерландов с полуночи субботы должны будут предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 24 часа до въезда. Люди, которые полностью вакцинированы препаратами компаний Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca или Johnson&Johnson, не будут обязаны показывать тест, поскольку вакцина защищает от штамма «дельта» индийского происхождения. Франция будет считать людей полностью вакцинированными через неделю после того, как они получат вторую дозу препарата Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca и через 28 дней после прививки вакциной Johnson&Johnson.
2021-07-17T20:36:59+03:00
2021-07-17T20:36:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:36, 17 июля 2021
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