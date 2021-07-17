Чечня вышла на первое место по сокращению продолжительности жизни в России

В регионе под руководством Рамзана Кадырова этот показатель снизился на 5%. Это означает, что жители Чечни стали умирать раньше примерно на четыре года. По данным Росстата, в Ненецком автономном округе сокращение составило 3,8% или почти три года, в Липецкой области — 3,7%, в Дагестане — 3,4%, или 2,7 года. В целом по России продолжительность жизни снижалась везде в среднем на 1,8 года. То есть теперь среднестатистический россиянин доживает только до 71,5 лет — это уровень 2015–2016 гг.